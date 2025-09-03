Від небезпечних балонів до сучасних електролізних станцій: історія відмови України від зрідженого хлору

Ще якихось двадцять років тому зріджений хлор в Україні сприймався як безальтернативний метод знезараження питної води. Величезні балони із токсичною речовиною перевозили залізницею, зберігали на спеціальних складах і під суворим контролем використовували на водоканалах.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Для працівників цієї сфери це означало постійну роботу у режимі підвищеної небезпеки, а для міст — ризик техногенних аварій, наслідки яких могли стати катастрофічними. У той час міжнародна практика вже почала рухатися в бік безпечніших технологій, проте Україні ще довго доводилося залишатися заручницею старих рішень.

Злам відбувся поступово. Усвідомлення того, що зріджений хлор не відповідає сучасним вимогам ані з точки зору безпеки, ані з погляду економіки, підштовхнуло водоканали шукати інші варіанти. Розвиток технологій електролізу відкрив можливість отримувати дезінфікуючий реагент прямо на місці його використання. Виявилося, що для цього потрібно зовсім небагато — підготовлена вода, спеціальна сіль, що має необхідний рівень чистоти, і електролізне обладнання. У результаті реакції утворюється гіпохлорит натрію, здатний забезпечити надійне знезараження води.

Такий перехід мав величезне значення для українських міст. Зникла потреба у транспортуванні небезпечних вантажів залізницею та автотранспортом, що завжди залишало ймовірність аварій. Водоканали перестали залежати від складних і дорогих процедур зберігання балонів зі зрідженим хлором. Крім того, реагент, який виробляється методом електролізу, завжди свіжий, стабільний у своїй концентрації та подається у воду з максимальною точністю. Це зробило процес дезінфекції більш передбачуваним і контрольованим.

Важливо відзначити роль міжнародної співпраці у цьому процесі. Упровадження технологій електролізу в Україні стало можливим завдяки участі компанії Lutz-Jesco (https://aquaanalytic.com.ua/brendy/lutz-jesco-gmbh-nemetska-tochnist-u-vodopidhotovtsi/) з Німеччини, яка спеціалізується на виробництві установок для дозування та знезараження води. Її обладнання вже десятиліттями використовується у багатьох країнах світу, а в Україні воно з’явилося завдяки партнерству з інженерною компанією АКВААНАЛІТИК . Саме ця співпраця дала поштовх масштабним змінам, дозволивши українським водоканалам перейти на новий рівень безпеки та технологічності.

Історія переходу від зрідженого хлору до електролізу — це приклад того, як технічний прогрес може докорінно змінювати сферу, яка стосується кожного жителя країни. Якщо раніше мешканці міст навіть не здогадувалися, що у резервуарах поруч із їхніми будинками можуть зберігатися тонни небезпечного реагенту, то сьогодні вони отримують воду, яка знезаражується завдяки безпечній електролізній реакції звичайної солі та води. Ця трансформація стала не лише технологічним, а й цивілізаційним кроком уперед, адже тепер Україна має систему дезінфекції, яка відповідає найкращим світовим практикам.

Таким чином, шлях від небезпечних балонів до сучасних електролізних станцій (https://aquaanalytic.com.ua/products/elektrolizer-dlia-vyrobnytstva-hipokhlorytu-natriiu-easychlorgen-lutz-jesco/) став важливим етапом розвитку комунальної інфраструктури. Він показав, що країна здатна відмовитися від застарілих і ризикованих методів, обравши сучасні рішення, які гарантують екологічність, безпеку та стабільність водопостачання для мільйонів людей.

реклама