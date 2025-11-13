Аварію з постраждалою у Франківську влаштував п’яний солдат ТЦК

Військовослужбовець Івано-Франківського ОТЦК та СП, який 31 жовтня вчинив ДТП на Північному бульварі, виявився п’яним і не мав водійських прав.

Внаслідок аварії пасажирка автомобіля отримала тяжкі травми, зокрема компресійний перелом хребця, пише Бліц-Інфо.

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду 5 листопада задовольнив клопотання прокуратури про арешт його автомобіля “Volkswagen Jetta”, який фігурує у справі.

Так військовослужбовець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння та позбавленим права керування транспортним засобами, не впорався з керуванням. Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля отримала тяжкі травми, зокрема компресійний перелом хребця.

Арешт накладено для збереження речового доказу, необхідного для проведення інженерно-транспортної експертизи. На автомобіль встановлено заборону на відчуження та користування.

Нагадаємо, аварія трапилася 31 жовтня опівночі в Івано-Франківську на вулиці Північний бульвар. Як попередньо встановили правоохоронці, 31-річний житель Калуського району, керуючи автомобілем «Volkswagen Jetta», не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив зіткнення з металевою огорожею.

Після ДТП керманич покинув місце події. У результаті аварії пасажирка автомобіля, 1990 року народження, отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медичного закладу.

Поліцейські управління патрульної поліції оперативно розшукали та затримали винуватця аварії.