У Калуші ветеран відкрив клуб парахокею

Два тижні, як у Калуші Івано-Франківської області зареєструвала громадську організацію та парахокейний клуб під назвою “Калуш”.
Назбиралось 10 ветеранів-гравців, котрим залишилось придбати следжі та ключки, яких не виготовляють в Україні. Відтак можна починати тренування, пишуть Вікна.
Ініціатор ідеї, ветеран, 38-річний директор парахокейного клубу “Калуш” Іслам Корбан.
Калушанин повернувся з Франції, щоб захищати Україну. У складі 81 окремої аеромобільної бригади прослужив три роки та три місяці, а у 2024 році на Луганщині наступив на міну, через що зараз пересувається за допомогою протезу. Ще деякий час був інструктором, але через погіршення стану здоров’я цьогоріч демобілізувався.
“Я до війни займався боротьбою, а коли був на реабілітації у Львові, то пів року грав у парахокей. Тоді до нас приходили з клубу “Галицькі леви” (зараз — “Незламні”) і запропонували спробувати пограти. Я мав час на реабілітації й мені сподобалося таке заняття. Багато хлопців також спробували, бо це краще, ніж алкоголь. Зараз такі команди ще є у Києві та Вінниці, на черзі — створення у Хмельницькому, Одесі та в Коломиї”, — ділиться ветеран.
За словами Іслама, цей спорт не є ветеранським, а паралімпійським, адаптивним, тому запрошують на свої заняття не тільки колишніх військових, а й інших людей з інвалідністю.
“Ми беремо всіх — головне, щоб в людини працювали руки. Можуть грати люди з ампутацією однієї, двох ніг, проблемами опорно-рухового апарату, на кріслах колісних. Ти сидиш на следжі (спортивний інвентар, що використовується у таких видах спорту, як сани або парахокей. — Авт.) і працюєш руками з ключками. З одного боку відбиваєшся, а з іншого — б’єш по воротах та віддаєш передачі, пасуєш”, — пояснює правила Іслам Корбан.
Якщо буде шість команд, то можна започаткувати чемпіонат України й найкращі зможуть поїхати на чемпіонат світу 2026 року. У Калуші зібрали за два тижні 10 охочих. Половина з них можуть стартувати в будь-який момент і навіть виїхати на тренування в Київ. Іслам їздить по лікарнях та спілкується з людьми з інвалідністю та ветеранами. Відтак в команді вже є чоловіки віком від 35 до 52 років з Івано-Франківська, Галича, Лисця та Долини. Можуть бути учасники й з інших областей, які лікуються на Прикарпатті. Проте затримка з початком тренувань — у відсутності спорядження.
“Якщо з шоломами, наколінниками та підлокітниками не мало б бути проблем, то следжі та ключки в Україні не виробляються. Їх привозять з Норвегії та Канади. Вартість одного комплекту приблизно 800 доларів, а для початку потрібно таких шість. Ми зверталися до Всеукраїнської парахокейної Федерації. Вони пообіцяли, як буде фінансування, то запросять 6 людей на збори. Щодо спорядження, то коли одній із команд прийде професійне, то нашій дадуть тренувальне”, — ділиться калушанин.
Ветеран зазначає, що будуть раді допомозі небайдужих людей, за винятком політиків. Також треба буде допомогти з довезенням гравців на Льодову арену у Калуші. А лід до кінця тижня уже б мав бути готовим.