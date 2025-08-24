“Азов” представив у Франківську шоу-кейс “Арта кличе” ФОТОРЕПОРТАЖ

Франківцям продемонстрували особливості служби в артилерії “Азову”, пише Правда ІФ

Арта кличе. Івано-Франківськ. 23 серпня 2025 рік

У суботу, 23 серпня, в Івано-Франківську біля пам’ятника Івана Франка вояки “Азову” розповідали про військову службу в середені бригади. В програмі шоу-кейсу відбулася зустріч з оборонцями Маріуполя. Також військові представили до огляду артилерійську гармату, ознайомивши містян з принципами її бойової роботи.

Франківці могли переглянути фотовиставку військових світлин та ознайомитися з основами тактичної медицини.

Військові розповідали про найважчі бойові завдання, роль жінок у Збройних силах України та інші важливі речі.