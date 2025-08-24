ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
"Азов" представив у Франківську шоу-кейс "Арта кличе" ФОТОРЕПОРТАЖ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Автор: Петро Якимчук
24/08/2025 10:42
Франківцям продемонстрували особливості служби в артилерії “Азову”, пише Правда ІФ

Військовий біля великої артилерійської установки
Арта кличе. Івано-Франківськ. 23 серпня 2025 рік

У суботу, 23 серпня, в Івано-Франківську біля пам’ятника Івана Франка вояки “Азову” розповідали про військову службу в середені бригади. В програмі шоу-кейсу відбулася зустріч з оборонцями Маріуполя. Також військові представили до огляду артилерійську гармату, ознайомивши містян з принципами її бойової роботи.

Гармата на площі в місті, оточена людьми.
Військова артилерія на площі в українському місті.
Група людей поруч з військовослужбовцем у формі.
Військові оглядають світлини на вулиці Івано-Франківська.
Чоловік зі зброєю біля символіки Азов
Обговорення перед артилерійською установкою на вулиці
Виступ військових перед аудиторією у відкритому просторі.
Військові сидять на сходах, вулична дискусія
Люди сидять на вулиці перед кіосками з прапорами.
Група військових на стільцях перед будівлею
Три військових у формі з мікрофоном, зелений фон.
Військовий у формі сидить на вулиці.
Троє чоловіків у військовій формі на вулиці.
Військові в камуфляжі на відкритій зустрічі
Жінка фотографує на відкритому повітрі, натовп позаду.
Люди сидять на заході, діти з батьками.
Люди сидять на заході, слухаючи виступ.
Група молодих людей на заході на вулиці.
Люди сидять на вулиці перед військовим у формі.

Франківці могли переглянути фотовиставку військових світлин та ознайомитися з основами тактичної медицини.

Український солдат з боєприпасом, танк на фоні
Військові в лісі з артилерією на заході сонця.
Навчання з використанням зброї в Україні, навчання обороні.
Дві жінки розмовляють на вулиці біля дороги.
Люди дивляться на фотографії у вуличній галереї
Українські військові поруч з важкою артилерією.
Медичне обладнання для першої допомоги на столі.
Вміст тактичної медичної аптечки на столі.
Дрони на дерев'яному столі
Навчання володінню зброєю під наметом на вулиці.
Військова гармата на вулиці з людьми та будівлями.
Людина в футболці з написом Азов на спині.
Військові заходи на площі з глядачами
Група людей на вуличному заході

Військові розповідали про найважчі бойові завдання, роль жінок у Збройних силах України та інші важливі речі.

Військові інструктори навчають молодь поводженню зі зброєю.
Солдати в камуфляжі розмовляють біля військової техніки.
Група молоді зібрана навколо двох ноутбуків

