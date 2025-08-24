ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Запрошення до Viber-бота Калуської Енергетичної Компанії
Диван на коліщатках в темній вітальні

Калуська енергетична компанія запустила бота для зручності споживачів

Автор: Уляна Роднюк
24/08/2025 11:14
Калуська енергетична компанія зробила запустила офіційного Viber-бота. Відтепер споживачі можуть швидко й зручно отримувати інформацію та вирішувати побутові питання просто зі смартфона.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Калуську міську раду

За допомогою Viber-бота можна:

  • отримати онлайн-консультацію або відповідь на питання;
  • передати показники лічильників;
  • оплатити комунальні послуги;
  • дізнатися актуальну інформацію про аварії чи відключення водопостачання.

Нагадуємо: прийом показників лічильників здійснюється з 15 числа і до кінця місяця.

Запровадження Viber-бота — це крок до більшої прозорості та зручності для споживачів, який дозволяє економити час і завжди бути в курсі важливої інформації.

