Азовець Андрій Кориневич розповів про нападників, котрі побили його у Івано-Франківську

Військовий “Азову” Андрій Кориневич на позивний “Корінь”, котрого побили 13 червня, оприлюднив імена нападників.

За його словами, це — військові 3 окремої штурмової бригади. Відео з інформацією він опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає Правда ІФ

Андрій Кориневич каже, що напад на нього організували четверо військовослужбовців, яких пов’язують з Андрієм Білецьким — командиром 3 армійського корпусу. Двоє з них “азовця” побили, один чекав нападників в авто, четвертий перебував з ними на квартирі. За день до побиття він виїхав за кордон. Нападники притягалися до кримінальної відповідальності.

Двох кривдників Андрій Кориневич знає особисто — воював з ними під час АТО. Мотив нападу йому невідомий

За словами “азовця”, один з нападників 25 жовтня 2024 року в Івано-Франківську ледь не вбив з табельної зброї військовослужбовця. Військовий отримав поранення у живіт. Він вижив. Джерело Суспільного в Силах оборони підтвердило факт поранення бійця в той день у Франківську.

Аби дізнатися, чи ці чоловіки є справді військовослужбовцями 3 окремої штурмової бригади та де вони перебували у день нападу 13 червня 2025 року, Суспільне надіслало запит у пресслужбу бригади.

На Facebook-сторінці поліції області повідомили, що встановили людей, причетних до побиття Андрія Кориневича. Це — двоє чоловіків 25 та 24 років. Місце перебування підозрюваних встановлене.

Що відомо про побиття військовослужбовця Андрія Кориневича

Увечері 13 червня 2025 року в Івано-Франківську двоє невідомих напали на військовослужбовця Андрія Кориневича та втекли. Бійця доставили до обласної клінічної лікарні.

Нападники використовували телескопічні палиці та газовий балон. У результаті потерпілий отримав хімічні опіки очей, садна на колінах, передпліччі.

Андрій Кориневич вважає, що замах на нього 13 червня 2025 року був спланованим. Двоє нападників у масках чекали на бійця у дворі будинку.

Поліцейські відкрили провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою людей із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень.

Андрій Кориневич на позивний Корінь — родом зі Стрия, що на Львівщині. У січні 2015 року чоловік мобілізувався у військо — пішов служити в бригаду “Азов”. З 2015 по 2022 рік Андрій Кориневич боронив Красногорівку, Мар’їнку, брав участь у боях на Світлодарській дузі, неподалік Бахмута. Під час повномасштабного вторгнення РФ боронив Маріуполь.

З “Азовсталі” Андрій Кориневич потрапив у російський полон, був в Оленівці. Через чотири місяці його звільнили. Після повернення з російської неволі, лікування та реабілітації — 1 січня 2023 року — “Корінь” знову повернувся на військову службу в “Азов”. Зокрема, у травні 2023 року брав участь у контрнаступі на Оріхівському напрямку.

З травня 2024 року Андрій Кориневич займається рекрутингом в Івано-Франківській області.