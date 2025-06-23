ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прикарпатка Марія Михайлюк відзначила 100-літній ювілей
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатка Марія Михайлюк відзначила 100-літній ювілей

Автор: Олег Мамчур
23/06/2025 20:31
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
blagodeveloper.com/promotional-landing/
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У суботу, 21 червня, свій 100-літній ювілей відсвяткувала жителька села Ясенів-Пільний — Марія Михайлюк.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомляє Городенківська міська рада територіальної громади.

Ювілярку привітали перший заступник міського голови Андрій Цюмпала, начальниця відділу соціального захисту населення Оксана Фуць та староста села Микола Солинський.

“Висловили щирі вітання, слова вдячності та поваги за гідно прожите століття, побажали здоров’я, радості, родинного тепла й Божої ласки. Щиро вітаємо Марію Миколаївну з поважним ювілеєм! Нехай Ваш приклад буде натхненням для молодших поколінь, а кожен день приносить спокій, добро і турботу близьких”, — йдеться у дописі.