Прикарпатка Марія Михайлюк відзначила 100-літній ювілей

У суботу, 21 червня, свій 100-літній ювілей відсвяткувала жителька села Ясенів-Пільний — Марія Михайлюк.

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Про це повідомляє Городенківська міська рада територіальної громади.

Ювілярку привітали перший заступник міського голови Андрій Цюмпала, начальниця відділу соціального захисту населення Оксана Фуць та староста села Микола Солинський.

“Висловили щирі вітання, слова вдячності та поваги за гідно прожите століття, побажали здоров’я, радості, родинного тепла й Божої ласки. Щиро вітаємо Марію Миколаївну з поважним ювілеєм! Нехай Ваш приклад буде натхненням для молодших поколінь, а кожен день приносить спокій, добро і турботу близьких”, — йдеться у дописі.