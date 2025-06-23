У Франківській обласній лікарні провели свято Івана Купала для захисників ФОТО

Сьогодні, 23 червня, в Івано-Франківську провели свято Івана Купала для захисників України, що проходять лікування на базі обласної лікарні.

Захід благодійний. Простір МріяДія та ГО “Між іншим” продовжують збір на спецавто з пневмопідйомником, пише Правда ІФ

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