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У Франківській обласній лікарні провели свято Івана Купала для захисників ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківській обласній лікарні провели свято Івана Купала для захисників ФОТО

Автор: Петро Якимчук
23/06/2025 20:12
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Сьогодні, 23 червня, в Івано-Франківську провели свято Івана Купала для захисників України, що проходять лікування на базі обласної лікарні.

Захід благодійний. Простір МріяДія та ГО “Між іншим” продовжують збір на спецавто з пневмопідйомником, пише Правда ІФ

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Мурал на будинку, біля нього білий намет.

Насичена програма хаходу: майстерня незламних з ветеранами Андрієм Воликом, Андрієм Фармугою, творчі майстерні, плетіння вінків, кіно просто неба, побутові танці від “Плиска”, польова кухня, благодійний аукціон з виробами/картинами воїнів, волонтерів, митців.

Жінка дає інтерв'ю на відкритому повітрі
Приготування плову на природі у великому казані
Готується бограч на вогнищі на відкритому повітрі.
Чоловік готує їжу на вулиці під деревом.
Журналісти беруть інтерв'ю в жінки на природі.
Фотовиставка на вулиці з відвідувачами під наметом.
Фотовиставка на відкритому повітрі, портрет на мольберті.
Фотопортрет чоловіка з милицею на виставці просто неба.
Жінка надає інтерв'ю на відкритому повітрі.
Люди за столом на відкритому повітрі
Двоє чоловіків розмовляють за столом на вулиці.
Чоловік на милицях після лікування ноги
Людина тренується з поліцією на майданчику
Люди на відкритому заході під наметом
Люди спілкуються на вулиці, один у інвалідному візку.
Група людей на вулиці, військовий з тростиною.
Люди допомагають військовому з обмеженими можливостями ходити.
Поліцейська допомагає чоловіку з тростиною на вулиці.
Поліцейський допомагає чоловіку з тростиною на дорозі.
Чоловік з тростиною на прогулянці
Люди відпочивають за столом в саду на природі.
Чоловік розмовляє на вулиці, сонячний день.
Дві жінки розмовляють на відкритому повітрі
Двоє чоловіків розмовляють за столом на природі.
Жінка навчається ходити з пов'язкою на очах.
Група жінок сміється на свіжому повітрі
Люди під наметом на фоні будинку з муралом.
Чоловік у рукавичках тримає мікрофон на вулиці.
Чоловік з бородою у футболці та кепці на відкритому повітрі.
Люди малюють на аркуші з пастелями на столі.
Рукав з малюнком козака та танка, учасники заходу.
Чоловік сидить на лавці з милицею в руці.
Жінки в українському одязі плетуть зелений вінок.
Жінки плетуть віночки з трав у полі.
Жінки плетуть віночки з квітів на природі.
Жінки плетуть вінки з квітів на природі.
Жінки плетуть вінки з польових квітів.
Група людей прогулюються парком
Великий житловий будинок з муралом і паркова зона.