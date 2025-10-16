Бабине літо таки прийде: синоптик назвав дату потепління

Нарешті до України прийде довгоочікуване потепління. Хоч у вихідні, 18-19 жовтня буде ще прохолодно та дощитиме, але наступного тижня потеплішає та прийде бабине літо.Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пише “Телеграф”.

За його словами, потепління розпочнеться від 24 жовтня і поступово охопить більшість регіонів країни. Найтепліше буде протягом 27 по 31 жовтня. Майже на всій території України у цей період температура повітря вдень становитиме +13-18°C.

Найтепліше буде на півдні та в Закарпатській області, де бабине літо буде найяскравішим. У цих регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +20-22°C.

“Це буде класичне бабине літо, пов’язане з надходженням теплого повітря з півдня та південно-західної Європи на фоні підвищеного атмосферного тиску. Опади будуть локальними – переважно на заході та інколи на півночі”, – наголосив синоптик.

Як раніше повідомляв синоптик Ігор Кібальчич, в жовтні на Україну чекають дві хвилі сильного похолодання. Першу розпочалася 14 жовтня на тлі проходження холодного фронту з північного заходу. У більшості областей вночі температура знизиться до +2-8°С, вдень обіцяють від +6°С до +13°.

Нагадаємо, за даними MkWeather, зима в Україні буде рекордно холодною. Зокрема, прогнозують сильні морози та багато снігу. За прогнозом, початок зими буде відносно м’яким із періодичними опадами. Січень — перехідний місяць, коли прийде похолодання. Січень та лютий можуть принести сильні арктичні морози, снігопади та стійкий сніговий покрив.