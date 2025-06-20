Багато «обмежено придатних» не з’являються на повторне медобстеження, — Івано-Франківський ТЦК

До 5 червня 2025 року військовозобов’язані з категорією «обмежено придатний» мали пройти повторне медичне обстеження з метою визначення придатності до військової служби.

Про це журналістці Фіртки розповів начальник відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу Івано-Франківського ТЦК та СП, підполковник Роман Словінський.

«Зміни в наказі №402 передбачають, що багато, хто раніше вважався обмежено придатними, можуть тепер бути визнані непридатними з виключенням.

Проте, багато хто або не знає про це, або свідомо не з’являється. Люди не усвідомлюють, що їхній статус міг змінитися», — уточнив Словінський.