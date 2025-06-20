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Багато «обмежено придатних» не з’являються на повторне медобстеження, — Івано-Франківський ТЦК

Автор: Оксана Марушкевич
20/06/2025 15:12
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ДІМ РІА
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До 5 червня 2025 року військовозобов’язані з категорією «обмежено придатний» мали пройти повторне медичне обстеження з метою визначення придатності до військової служби.

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Про це журналістці Фіртки розповів начальник відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу Івано-Франківського ТЦК та СП, підполковник Роман Словінський.

«Зміни в наказі №402 передбачають, що багато, хто раніше вважався обмежено придатними, можуть тепер бути визнані непридатними з виключенням.

Проте, багато хто або не знає про це, або свідомо не з’являється. Люди не усвідомлюють, що їхній статус міг змінитися», — уточнив Словінський.

Наразі статистика проходження ВЛК є незадовільною, що своєю чергою ускладнює мобілізаційний процес та комплектування військових частин.

Разом з тим, за словами підполковника, після прийняття в травні 2024 року низки змін до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Постанови Кабінету Міністрів України №560, процес мобілізації значно покращився.

«Ця постанова передбачила чіткий порядок проведення мобілізації та уточнила критерії призову. Визначено, що до військової служби призивають військовозобов’язаних, які придатні до служби.

Водночас обмежено придатних направляють у військові частини забезпечення, територіальні та навчальні центри. Тобто, все більш детально та конкретно розписано», — пояснив підполковник.