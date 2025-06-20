Україна та росія провели черговий етап обміну важкопораненими та тяжкохворими полоненими. ФОТО

У п’ятницю, 20 червня, відбувся шостий етап обміну військовополоненими між Україною та росією в рамках стамбульських домовленостей.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки. І ось нарешті вони вдома. Це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних Сил, Національної Гвардії, Прикордонної служби», – зазначив президент.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що це новий етап обміну важкопораненими та тяжкохворими бійцями.

«Усі звільнені сьогодні Оборонці мають поранення, або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги», – йдеться у повiдомленнi.

У рамках домовленостей додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також Прикордонної служби та Нацгвардії. Серед звільнених знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року.