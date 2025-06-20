У прикарпатських освітніх закладах створено 64 навчальні осередки викладання “Захисту України”

На Івано-Франківщині створено 64 навчальні осередки викладання предмета «Захист України» — у 53 ліцеях та 11 закладах професійно-технічної освіти. У 2024/2025 навчальному році дисципліну вивчали понад 22 тисячі учнів 10–11 класів.
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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.
Для якісного навчання осередки забезпечено сучасним обладнанням на понад 96,4 млн грн (82,7 млн — державна субвенція, решта — співфінансування громад).
Кваліфікацію підвищили 148 педагогів, серед них 24 учасники бойових дій. Програма навчання включає домедичну допомогу, стрілецьку підготовку, основи національної безпеки, орієнтування, інфовійни та дії в умовах бою.
З червня триває друга хвиля навчання вчителів. Зокрема, під час чергового заняття педагоги освоювали управління дронами. Четверо прикарпатських педагогів проходять підготовку супервізорів, аби надавати методичну підтримку колегам.
“Ми робимо все, щоб школярі отримали не лише знання, а й практичні навички, потрібні для захисту нашої країни. Сильна освіта — сильна Україна. Важливо готувати молоде покоління до викликів сучасності”, – зазначила Світлана Онищук.