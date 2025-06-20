У прикарпатських освітніх закладах створено 64 навчальні осередки викладання “Захисту України”

На Івано-Франківщині створено 64 навчальні осередки викладання предмета «Захист України» — у 53 ліцеях та 11 закладах професійно-технічної освіти. У 2024/2025 навчальному році дисципліну вивчали понад 22 тисячі учнів 10–11 класів.

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

Для якісного навчання осередки забезпечено сучасним обладнанням на понад 96,4 млн грн (82,7 млн — державна субвенція, решта — співфінансування громад).

Кваліфікацію підвищили 148 педагогів, серед них 24 учасники бойових дій. Програма навчання включає домедичну допомогу, стрілецьку підготовку, основи національної безпеки, орієнтування, інфовійни та дії в умовах бою.

З червня триває друга хвиля навчання вчителів. Зокрема, під час чергового заняття педагоги освоювали управління дронами. Четверо прикарпатських педагогів проходять підготовку супервізорів, аби надавати методичну підтримку колегам.