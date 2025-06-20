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Зрадниця Ані Лорак отримала російське громадянство
Диван на коліщатках в темній вітальні

Зрадниця Ані Лорак отримала російське громадянство

Автор: Орися Корчун
20/06/2025 14:19
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Низка пропагандистських ЗМІ повідомили, що Ані Лорак стала власницею нового паспорта 9 червня. Тим часом документи на зміну громадянства скандальна артистка подала ще торік. Пише

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Зазначається, що ще в лютому минулого року скандальна виконавиця подала документи на зміну громадянства. І от цього року Ані Лорак нібито вже отримала новий паспорт. Пропагандисти стверджують, що 9 червня скандальна співачка офіційно стала громадянкою Росії.

Сама ж Ані Лорак ці новини жодним чином не коментувала. Тим не менш, цей крок має доволі логічний вигляд. Річ у тім, що під час повномасштабної війни співачці виповнилося 45 років. Це означає, що вона мала б вклеїти нове фото в паспорт, якщо він у неї старого зразка, або ж оформити ID-картку. У РФ від початку повномасштабної війни немає українського посольства, а в інших країнах артистка не зверталася за допомогою.

Зрадниця Ані Лорак / © instagram.com/anilorak
Зрадниця Ані Лорак / © instagram.com/anilorak

Зазначимо, Ані Лорак вже понад 10 років живе та працює в Росії. Виконавицю не бентежило, що країна розв’язала війну на сході України та анексувала Крим. З початком повномасштабного російського вторгнення позиція скандальної співачки не змінилася. Вона обрала Росію, розважається там із путіністами і жодним чином не реагує на війну в Україні. У жовтні 2022 року РНБО запровадила санкції проти скандальної співачки.

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