У Франківську хочуть створити нове комунальне підприємство

У Франківську планують створити комунальну установу “Офіс євроінтеграції та розвитку”. Вона працюватиме у напрямках інвестиційної політики, міжнародного співробітництва та впровадження міської стратегії.
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Про це пише Галка з посиланням на проєкт рішення міської ради.
Серед основних функцій нового офісу:
- розробка та супровід проєктів відповідно до плану заходів Стратегії міста Івано-Франківська;
- сприяння євроінтеграційним процесам міста;
- реалізація пілотних проєктів з подальшою передачею відповідним органам;
- співпраця з департаментами, управліннями, комунальними підприємствами та установами;
- ідентифікація проблем та пошук інноваційних рішень у сферах розвитку міста;
- сприяння процесам цифровізації та автоматизації державних установ;
- робота з подоланням наслідків війни (ментальне здоров’я, реабілітація, абілітація і т.п.)
- оцінка ефективності проєктів.
Також нове КП мало займатись співпрацею з мешканцями — інформуватиме про стратегії та проєкти міста, залучатиме людей до ухвалення рішень і реалізації пілотних ідей.
Окрім цього, установа розвиватиме міжнародну співпрацю: шукатиме партнерів і гранти, організовуватиме міжнародні події, залучатиме іноземних експертів.
Ще один напрям — дослідження міста: від збору даних і вивчення думки жителів до прогнозів розвитку та роботи з науковцями.
За створення цього КП депутати міськради ще мають проголосувати на сесії.