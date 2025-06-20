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У Франківську хочуть створити нове комунальне підприємство
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську хочуть створити нове комунальне підприємство

Автор: Олег Мамчур
20/06/2025 14:09
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У Франківську планують створити комунальну установу “Офіс євроінтеграції та розвитку”. Вона працюватиме у напрямках інвестиційної політики, міжнародного співробітництва та впровадження міської стратегії.

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Про це пише Галка з посиланням на проєкт рішення міської ради.

Серед основних функцій нового офісу:

  • розробка та супровід проєктів відповідно до плану заходів Стратегії міста Івано-Франківська;
  • сприяння євроінтеграційним процесам міста;
  • реалізація пілотних проєктів з подальшою передачею відповідним органам;
  • співпраця з департаментами, управліннями, комунальними підприємствами та установами;
  • ідентифікація проблем та пошук інноваційних рішень у сферах розвитку міста;
  • сприяння процесам цифровізації та автоматизації державних установ;
  • робота з подоланням наслідків війни (ментальне здоров’я, реабілітація, абілітація і т.п.)
  • оцінка ефективності проєктів.

Також нове КП мало займатись співпрацею з мешканцями — інформуватиме про стратегії та проєкти міста, залучатиме людей до ухвалення рішень і реалізації пілотних ідей.

Окрім цього, установа розвиватиме міжнародну співпрацю: шукатиме партнерів і гранти, організовуватиме міжнародні події, залучатиме іноземних експертів.

Ще один напрям — дослідження міста: від збору даних і вивчення думки жителів до прогнозів розвитку та роботи з науковцями.

За створення цього КП депутати міськради ще мають проголосувати на сесії.