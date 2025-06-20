30-річний колишній підприємець з Верховинщини виявився ворожим інтернет-агітатором

Служба безпеки викрила мешканця Прикарпаття, який систематично поширював у соцмережі кремлівські наративи щодо України.

Інтернет-агітатором виявився 30-річний колишній підприємець з Верховинського району, пише Правда з посиланням на СБУ.

На своїй сторінці у Facebook він розміщував контент, що представляв Україну та російську федерацію як «єдину» «святу православну Русь», а російську агресію – як «громадянську братовбивчу війну».

Пропагандист покладав провину за повномасштабне вторгнення рф на українську владу через те, що вона втілює суверенний політичний курс держави.

При цьому «не помічав» загарбницьку політику кремля, яка заперечує право України на суб’єктність та самовизначення.

Судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що опубліковані матеріали містять заперечення російської окупації частини території України з 2014 року та виправдовування повномасштабної війни.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ вилучили мобільний телефон, з якого здійснювалося розповсюдження забороненого контенту.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Зловмисника затримано. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.