Фінансування зросло, смертність зменшилась: як змінилася обласна дитяча лікарня за чотири роки

13 червня генеральний директор Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні Тарас Мельник представив звіт про діяльність закладу, демонструючи значний ріст фінансових показників та покращення якості медичних послуг за останні чотири роки.

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Про це пише «Галка».

Кардинальні зміни у фінансуванні та рейтингах Тарас Мельник, який очолив лікарню у серпні 2020 року, зазначив, що тоді заклад мав мільйонні заборгованості по зарплаті та посідав лише 20-те місце в Україні. Проте, під час його керівництва ситуація кардинально змінилася.

“У 20-му році бюджет закладу був 79 мільйонів гривень, з них 66 мільйонів кошти НСЗУ. У 21-му році бюджет закладу 330 мільйонів гривень, з них 229 коштує НСЗУ”, – повідомив Мельник.

Він підкреслив, що у 2025 році лікарня у список з 2,8% закладів по всій Україні, які мають кращий бюджет НСЗУ на 2025 рік – плюс 20 мільйонів.

Окрім того, Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня вийшла на перше місце серед дитячих закладів України за обсягами фінансування від Національної служби здоров’я України.

Значно зросли й позабюджетні надходження. За словами Мельника. У 2020 році, позабюджетні кошти становили 7 мільйонів гривень, минулого року – 65 мільйонів гривень. Перший квартал цього року 15 мільйонів гривень.

Також Мельник наголосив на покращенні інфраструктури та медичних показників.

Суттєві інвестиції були спрямовані на модернізацію інфраструктури. Зокрема, цьогоріч встановили сонячні батареї на 8 мільйонів гривень.

«Очікуємо в липні-серпні місяці встановлення ще однієї партії сонячних батарей і розглядаємо можливість проведення теплопостачання повністю в автономному режимі”, – заявив генеральний директор.

Ці досягнення стали можливими завдяки підтримці 103 організацій з 38 країн світу, які надавали гуманітарну допомогу та матеріальний ремонт.

Позитивні зміни торкнулися і медичних показників.

“У 20-му році проліковано 8 тисяч пацієнтів, у минулому році 18 800. Померло у 20-му році 45 пацієнтів, у минулому році 18”, – навів статистику Мельник.

Летальність знизилася з 0,56 до 0,01. Кількість оперативних втручань зросла на півтори тисячі, при цьому післяопераційна летальність становить 0,05, що, за його словами, є найкращим показником серед дитячих закладів України.

За перші п’ять місяців поточного року проліковано 7500 пацієнтів, а смертність склала – дві дитини, з летальністю 0,026.

Значна увага приділяється і персоналу лікарні. Середня зарплата медсестри становить 17 071 гривню, а лікаря – 26 300 гривень. З квітня по травень 2025 року розпочалося поетапне підвищення зарплат:

санітарок на 50%,

медсестер на 30-50%,

лікарів на 20-40%.

Одним із викликів, за словами Мельника, залишається матеріальна база:

“Нам вдалося зробити капітальний ремонт тільки трьох відділень, тому що ми вирішили робити ремонти або повністю, або ніяк”.

Проте, за рахунок міжнародних інвесторів розпочато ремонти реабілітаційного відділення та центру ментального здоров’я. Подано проекти на ремонтні роботи на суму близько 400 мільйонів гривень, а також планується будівництво реабілітаційного центру в Яремче вартістю 15 мільйонів євро, що буде фінансуватися виключно міжнародними партнерами.

Лікарня продовжує активно працювати над покращенням доступності медичної допомоги.