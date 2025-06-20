“Про літо залишається лише мріяти”: синоптик розповів, що чекати від погоди

В Україні не варто чекати швидкого потепління найближчими днями: вихідні 21-22 червня будуть по-осінньому холодними, а підвищення температури можливе лише після 23 червня. Пише Апостроф.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.

“Поточний робочий тиждень презентував погожу, не жарку червневу погоду з середньодобовою температурою 20º, що в межах клімату. Але про літо у найближчій перспективі залишається лише мріяти”, – пише Постригань.

Як пояснив синоптик, на даний час над Німеччиною встановився антициклон “Zora”, а над Баренцовим морем закріпився потужний висотний циклон “Yannick”, який активізує надходження арктичного повітря до України.

У п’ятницю, 20 червня, в Україні можливі сильні вітри пз поривами до 15-20 м/с, що може мати небезпечні наслідки. Істотних опадів не очікується, температура вночі 9-14º, вдень 16-21º.

Вихідні 21-22 червня принесуть в Європу африканську спеку з високими 33-35º, а більша територія України зануриться в осінню холоднечу.

“Переважатиме нестійка, похмура, вітряна з невеликими дощами погода. Температура вночі 9-14º, вдень не вище 14-19º. Значні коливання атмосферного тиску негативно впливатимуть на самопочуття метеозалежних людей. Не засмучуємося, це лише епізод холоду, а не довгострокова тенденція”, – прогнозує синоптик.

Згідно з прогнозом Постриганя, на повернення літнього погодного комфорту варто розраховувати із 23 червня.