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У прикарпатця в бусі знайшли самовар зі старовинними монетами
Диван на коліщатках в темній вітальні

У прикарпатця в бусі знайшли самовар зі старовинними монетами

Автор: Олег Мамчур
20/06/2025 13:05
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У пункті пропуску “Краківець” прикордонники виявили 41 старовинну монету XVIII–XIX століть, заховану всередині самовара в мікроавтобусі.

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Про це пише Правда з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

За кермом транспортного засобу перебував 28-річний мешканець Івано-Франківщини. За його словами, це була передача, яку він мав доставити з Івано-Франківська до Німеччини.

Виявлене вилучено у встановленому порядку. Походження та історичну цінність монет з’ясує експертиза.