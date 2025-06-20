У прикарпатця в бусі знайшли самовар зі старовинними монетами

У пункті пропуску “Краківець” прикордонники виявили 41 старовинну монету XVIII–XIX століть, заховану всередині самовара в мікроавтобусі.

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Про це пише Правда з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

За кермом транспортного засобу перебував 28-річний мешканець Івано-Франківщини. За його словами, це була передача, яку він мав доставити з Івано-Франківська до Німеччини.

Виявлене вилучено у встановленому порядку. Походження та історичну цінність монет з’ясує експертиза.