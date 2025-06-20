Розслідувачі показали розкішні готелі експравоохоронців в Буковелі

Колишні топ-чиновники Національної поліції після звільнення побудували мільйонний бізнес у Карпатах та за кордоном.

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Журналістське розслідування показало, як колишні високопосадовці Національної поліції України після звільнення з державної служби створили розкішну готельну імперію в Карпатах та розвинули міжнародний бізнес на мільйони доларів.

Головними фігурантами справи стали Ігор Купранець, який обіймав посаду керівника департаменту захисту економіки та першого заступника голови Національної поліції, Сергій Вязмікін, який працював заступником Купранця, та Євген Коваль, колишній заступник голови Національної поліції.

“Справжнє життя у правоохоронців починається тільки після звільнення” – зазначають автори розслідування.

Розслідування виявило, що після звільнення з правоохоронних органів ці особи стали власниками розкішних готелів у престижному гірськолижному курорті Буковель, що розташований в Івано-Франківській області. Готелі характеризуються високим рівнем обслуговування та розкішшю, що контрастує з офіційними доходами, які ці особи мали під час роботи на державних посадах.

Бізнес-діяльність експравоохоронців не обмежується лише територією Івано-Франківщини чи навіть України. Після відставки вони розпочали активну діяльність за кордоном, зокрема в європейських країнах, де також володіють дорогими готельними комплексами. Їхні інвестиції в готельний бізнес Карпат становлять понад 500 мільйонів доларів, що свідчить про значні фінансові можливості колишніх держслужбовців.

Особливу увагу привертають методи, якими могли бути здобуті кошти для такого амбітного бізнесу. Згідно з журналістським розслідуванням, існують підозри щодо можливих корупційних схем, включаючи віджимання державних кар’єрів та земельних ділянок, а також використання службового становища для особистого збагачення під час роботи в правоохоронних органах.

“Їхній бізнес виходить далеко за межі Буковелю, і навіть за межі однієї області. Все це давно і успішно вийшло на міжнародний рівень” – підкреслюють журналісти масштаб діяльності колишніх правоохоронців.

Дослідження показує, що родичі колишніх правоохоронців також активно залучені до бізнес-діяльності, демонструючи значний рівень життя після відставки чоловіків з високих посад. Під час роботи у державних структурах ці особи демонстрували показну скромність, однак після звільнення різко стали публічними власниками елітних активів.

Схема функціонувала таким чином, що поки самі правоохоронці працювали на державних посадах, їхні родичі вже були дотичні до приватного бізнесу, включаючи готельний та земельний сектори. Це створювало потенційний конфлікт інтересів та можливості для використання службового становища в особистих цілях.

Журналісти припускають, що капітал для розвитку готельної імперії міг походити з корупційних схем, справи за якими згодом могли бути “злиті” або закриті без належного розслідування. Розкішне життя, яке почали вести колишні поліцейські після звільнення, явно не відповідає їхнім офіційним доходам, отриманим під час роботи на державній службі.

Бізнес-активність експравоохоронців охоплює широкий спектр діяльності: від фруктових садів до готельних комплексів, від земельних ділянок на Закарпатті до люксових готелів у Карпатах. Весь цей бізнес давно вийшов на міжнародний рівень та має значний вплив за межами України.

Журналісти наголошують на необхідності постійного моніторингу способу життя не лише діючих посадовців, але й їхніх сімей навіть після звільнення з державних посад. Це допоможе запобігти можливим зловживанням та корупційним схемам, а також забезпечити прозорість у питаннях походження капіталу колишніх державних службовців.