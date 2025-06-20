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У понеділок на Верховинщині зустрінуть «на щиті» загиблого Героя Юрія Юрнюка
Диван на коліщатках в темній вітальні

У понеділок на Верховинщині зустрінуть «на щиті» загиблого Героя Юрія Юрнюка

Автор: Олег Мамчур
20/06/2025 12:19
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У понеділок, 23 червня, зустрінуть «На щиті» загиблого Героя Юрія ЮРНЮКА, жителя села Гринява Верховинського району.

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Про це пише Правда з посиланням на Верховинську райраду.

  • Об 11.30 год. – траурний кортеж вирушить з Кривопільського перевалу;
  • Об 12.00 год. – поминальна панахида у селищі Верховина біля стелли Героїв Небесної Сотні.

Опісля траурний кортеж прямує до рідного села.

Чин похорону Юрія ЮРНЮКА відбудеться у с.Гринява присілок Багни 23 червня о 14.30 год.