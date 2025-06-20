У понеділок на Верховинщині зустрінуть «на щиті» загиблого Героя Юрія Юрнюка

У понеділок, 23 червня, зустрінуть «На щиті» загиблого Героя Юрія ЮРНЮКА, жителя села Гринява Верховинського району.
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Про це пише Правда з посиланням на Верховинську райраду.
- Об 11.30 год. – траурний кортеж вирушить з Кривопільського перевалу;
- Об 12.00 год. – поминальна панахида у селищі Верховина біля стелли Героїв Небесної Сотні.
Опісля траурний кортеж прямує до рідного села.
Чин похорону Юрія ЮРНЮКА відбудеться у с.Гринява присілок Багни 23 червня о 14.30 год.