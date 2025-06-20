Прикарпатські сапери продовжують розмінування на Херсонщині. ФОТО

З початку цього року фахівці піротехнічної групи з Івано-Франківщини працюють на території Херсонщини.
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Як повідомили в ДСНС, упродовж цього періоду сапери здійснили 165 залучень та обстежили 118 гектарів територій.
“В результаті проведених робіт виявлено та знешкоджено 277 одиниць вибухонебезпечних предметів. З початку повномасштабного вторгнення піротехнічні розрахунки ГУ ДСНС в Івано-Франківській області здійснили 352 залучення на території Херсонщини, обстежили 792 га територій, на яких виявлено та знешкоджено 716 одиниць вибухонебезпечних предметів. Крім Херсонщини, сапери з Прикарпаття працюють також в інших областях”,- кажуть у ДСНС.