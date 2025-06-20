Як на Івано-Франківщині завдяки державній програмі активні громадяни розпочинають власний бізнес 

Тисячі нових робочих місць та мільярди гривень інвестицій! Державна програма “Власна справа” вже третій рік успішно допомагає українцям розпочинати та розвивати власний бізнес. Івано-Франківщина є одним із лідерів за кількістю позитивно ухвалених рішень про надання грантів.

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Тисячі нових робочих місць та мільярди гривень інвестицій! Державна програма “Власна справа” вже третій рік успішно допомагає українцям розпочинати та розвивати власний бізнес. Івано-Франківщина є одним із лідерів за кількістю позитивно ухвалених рішень про надання грантів, пишуть Версії.

У цій невеличкій майстерні подружжя Григорців уже майже рік виготовляє шкіряні гаманці, обкладинки для документів та сувенірні брелоки. Кожен виріб ретельно перевіряють на якість.

– Подивимося, чи карточка добре заходить. – Головне, щоб заходила, маємо такий пристрій, який помагає карточкам заходити.

Тетяна родом з Кривого Року. У Прикарпаття переїхала ще в 13-му. Тут зустріла і свого майбутнього чоловіка – Ігоря. Він працював інженером-нафтовиком, а вона – енергетиком. Відколи одружилися – мріяли про власну сімейну справу.

Тетяна Григорець, підприємиця:

І якщо чесно, не довго думали, з чим воно має бути, тому що я приїхала із Кривого рогу і мені завжди подобались ось ці місцеві вироби. І ми вирішили відкривати із сувенірами інтернет-магазин.

У 2020-му Ігор розробив сайт, а Тетяна знайшла майстрів-постачальників. А вже за кілька місяців Григорці орендували перше торгове місце.

Власне із цієї скрині все і починалося, асортимент був звичайно трішки іншим, тут були чаї, косметика.

Згодом кількість торгових точок зросла до трьох. А в асортименті з’явилися шкіряні вироби, які Ігор почав робити самостійно вдома на балконі.

Ігор Григорець, підприємець:

Спочатку брелочок, який в мене в сина, дотепер бігає з ним, потім якусь обкладинку таку невеличку – дві шкурки проклеїти й прошити. Ну, а потім вже і до гаманців дійшла справа.

Тетяна Григорець, підприємиця:

І літом 22-го почали ми таке наше ручної роботи, зроблене на балконі, вже можна було придбати у нас тут.

Обсяги були невеликі – лише кілька виробів на тиждень. Для масштабування бізнесу потрібне було спеціальне обладнання й окрема майстерня, але от грошей не вистачало.

Тетяна Григорець, підприємиця:

В інстаграмі побачила, що мій однокласник виграв грант на свою справу. Я пройшла проходити навчання, дізналася, як все це робиться, написали бізнес-проєкт. Я відповідаю в цьому бізнес-проєкті за торгівлю, а чоловік за виробництво.

Григорці отримали від держави грант на 250 тисяч гривень. За ці кошти й придбали спеціальні столи, шкіру та обладнання.

Взяли зменшувальну машину брусувальну – вона допомагає обробляти деталі, те, що ми раніше ножем стоншували, ми зараз стоншуємо цією машиною. Також взяли собі ось цей прес.

Завдяки гранту виробничі потужності майстерні зросли втричі. Тепер подружжя забезпечує шкіряними виробами не лише власні торгові точки, а ще й постачає партнерам.

Тетяна Григорець, підприємиця:

Держава не просто так дає, ми потім податками за найманих працівників віддаємо гроші, але це пришвидшило. Якби не грант, ми б розвивались, але набагато довше б відбувався цей процес.

Грантова програма “Власна справа” діє в Україні вже третій рік поспіль. Івано-Франківщина у трійці лідерів за кількістю позитивних рішень. Цього року грант отримали майже чотириста мешканців Прикарпаття. А загалом програмою скористалися вже близько двох тисяч осіб, що дало змогу створити понад три з половиною тисячі робочих місць.

Василь Цимбалюк, директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості:

Що має найбільший попит – це сфера торгівлі, відкриття магазинів, сфера технічного обслуговування автомобілів, медична галузь, вироблення дитячих іграшок. Івано-Франківська область займає одне із перших місць з надання грантів учасникам бойових дій, і динаміка збільшується.

У Міністерстві економіки кажуть, що такі позитивні тенденції спостерігаються по всій Україні. У 2025-му вони видали вже п’ять тисяч грантів більш як на мільярд гривень.

Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки України:

Кошти бюджетні на цю програму є і ми максимально в Міністерстві економіки зацікавлені в тому, щоби українці отримували гранти, створювали робочі місця. Якщо говорити про робочі місця, які створили переможці, то це 50 тисяч робочих місць.

Програму постійно вдосконалюють. Зокрема, підприємцям прикордонних та прифронтових регіонів збільшено розмір підтримки з 250 тисяч до півмільйона гривень.

Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки України:

Таким чином ми мотивуємо українців вірити в ті території, де вони живуть, розвивати бізнес там. Також запровадили гранти для молоді. Чим вони відрізняються від звичайних грантів – тим, що сума менша – 150 тисяч гривень, але не має вимоги створювати нові робочі місця. Тобто молода людина віком від 18 до 25 років може взяти цей грант і працювати самостійно.Таких грантів у нас вже триста, але кошти є і ми поширюємо інформацію про цю програму.

Уже цього літа в Міністерстві планують запровадити чергові зміни до програми.

Тим часом подружжя Григорців міркує над масштабуванням виробництва. Хочуть додати до асортименту ще й шкіряні сумки – і для закупівлі обладнання планують знову скористатися державною підтримкою.