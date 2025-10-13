Батальйон “MANTICORA” 9-ї окремої бригади безпілотних систем СБС набирає команду

Рекрутинг бійців проводиться, як серед тих осіб, які наразі ще не у війську, так і серед дійсних військовослужбовців ЗСУ!
Ти вже у війську, але:
• хочеш перевестись з іншої частини?
• повертаєшся після СЗЧ?
• тебе швидко мобілізували і ти не хочеш просто сидіти в навчальному центрі, чекаючи поки “забере інша бригада»?
Тоді обирай «МАНТІКОРУ»!
У нас ти сам визначаєш, де можеш бути максимально корисним — оператор, технік, водій чи інша посада. Тут є реальна робота з БПЛА, сучасне оснащення й команда, яка робить результат щодня.
Ми даємо шанс діяти вже!
Заповни форму https://forms.gle/Xo3NjXRXZbcGSnFX8, вкажи свої дані та бажану посаду — і найближчим часом з тобою зв’яжуться.
«МАНТІКОРА» чекає тих, хто хоче не просто служити, а змінювати хід бою!
Соціальні мережі батальйону безпілотних систем “MANTICORA” 9 окремої бригади безпілотних систем СБС:
https://www.facebook.com/share/1ZHAx7qLhi/?mibextid=wwXIfr
https://www.instagram.com/manticora.army
• ТikTok
• Telegramhttps://t.me/manticora155