Батальйон “MANTICORA” 9-ї окремої бригади безпілотних систем СБС набирає команду

Рекрутинг бійців проводиться, як серед тих осіб, які наразі ще не у війську, так і серед дійсних військовослужбовців ЗСУ!

Ти вже у війську, але:

• хочеш перевестись з іншої частини?

• повертаєшся після СЗЧ?

• тебе швидко мобілізували і ти не хочеш просто сидіти в навчальному центрі, чекаючи поки “забере інша бригада»?

Тоді обирай «МАНТІКОРУ»!

У нас ти сам визначаєш, де можеш бути максимально корисним — оператор, технік, водій чи інша посада. Тут є реальна робота з БПЛА, сучасне оснащення й команда, яка робить результат щодня.

Ми даємо шанс діяти вже!

Заповни форму https://forms.gle/Xo3NjXRXZbcGSnFX8, вкажи свої дані та бажану посаду — і найближчим часом з тобою зв’яжуться.

«МАНТІКОРА» чекає тих, хто хоче не просто служити, а змінювати хід бою!

Соціальні мережі батальйону безпілотних систем “MANTICORA” 9 окремої бригади безпілотних систем СБС:

• Facebook

https://www.facebook.com/share/1ZHAx7qLhi/?mibextid=wwXIfr

• Instagram

https://www.instagram.com/manticora.army

• ТikTok

• Telegramhttps://t.me/manticora155