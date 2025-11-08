Безпритульні тварини Надвірної шукають дім

Щодня вулицями Надвірної ходять десятки безпритульних собак і котів, які мріють лише про одне — любов, турботу та власний дім. Вони не з власної вини опинилися на вулиці, проте кожен із них заслуговує на другий шанс.
Дві дівчинки шукають прихистку
Вже завтра дві юні красуні, після стерилізації, повертаються на вулицю й продовжуватимуть мріяти про теплий дім. Не гайте часу, подаруйте собакам дім, пише Інформатор.
Контакти: 0994520810 або 0673796616
Термінова перетримка для кішки
У котика запалення очей, йому не можна бути на холодному повітрі, потрібне лікування. Волонтери допоможуть з оплатою ліків.
Контакти: 0994520810 або 0981323728
Підкинуті котики шукають дім
Даних красенів підкинули на дачу старшій жінці. Вони залишились зовсім одні й мріють про сімʼю.
Контакти: 0994520810 або 0673796616
Мішані так і не вдалось знайти сімʼю
Вірний собака Мішаня досі у пошуках сімʼї й залишився на вулиці один, після того, як загинула його подружка.
Контакти: 0994520810 або 0673796616
Два котика мріють про прихисток
Двох котиків знайшли покинутими у лісі, де в мороз їм не вижити. Подаруйте малюкам дім.
Контакти: 0994520810 або 0673796616
Маленьке кошеня потребує допомоги
Дану дівчинку викинули обабіч дороги, де постійно шалений рух авто. Кошеня потребує домівки та любові. Волонтери допоможуть зі стерилізацією.
Контакти: 0994520810 або 0673796616
Кошенята в небезпеці
Терміново потрібно знайти кошенятам дім. В лісі їм не вижити. Грайливі, персикові котики чекають на родину.
Контакти: 0994520810 або 0673796616