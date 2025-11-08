Безпритульні тварини Надвірної шукають дім

Щодня вулицями Надвірної ходять десятки безпритульних собак і котів, які мріють лише про одне — любов, турботу та власний дім. Вони не з власної вини опинилися на вулиці, проте кожен із них заслуговує на другий шанс.

Дві дівчинки шукають прихистку

Вже завтра дві юні красуні, після стерилізації, повертаються на вулицю й продовжуватимуть мріяти про теплий дім. Не гайте часу, подаруйте собакам дім, пише Інформатор.

Контакти: 0994520810 або 0673796616

Термінова перетримка для кішки

У котика запалення очей, йому не можна бути на холодному повітрі, потрібне лікування. Волонтери допоможуть з оплатою ліків.

Контакти: 0994520810 або 0981323728

Підкинуті котики шукають дім

Даних красенів підкинули на дачу старшій жінці. Вони залишились зовсім одні й мріють про сімʼю.

Контакти: 0994520810 або 0673796616

Мішані так і не вдалось знайти сімʼю

Вірний собака Мішаня досі у пошуках сімʼї й залишився на вулиці один, після того, як загинула його подружка.

Контакти: 0994520810 або 0673796616

Два котика мріють про прихисток

Двох котиків знайшли покинутими у лісі, де в мороз їм не вижити. Подаруйте малюкам дім.

Контакти: 0994520810 або 0673796616

Маленьке кошеня потребує допомоги

Дану дівчинку викинули обабіч дороги, де постійно шалений рух авто. Кошеня потребує домівки та любові. Волонтери допоможуть зі стерилізацією.

Контакти: 0994520810 або 0673796616

Кошенята в небезпеці

Терміново потрібно знайти кошенятам дім. В лісі їм не вижити. Грайливі, персикові котики чекають на родину.

Контакти: 0994520810 або 0673796616