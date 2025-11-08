У Коломиї відбувся конкурс патріотичної та стройової пісні (ФОТО)

У центрі Коломиї, на площі Відродження, відбувся щорічний конкурс патріотичної та стройової пісні, у якому взяли участь одинадцять команд ліцеїстів і студентів місцевих навчальних закладів.

У місті Коломия відбувся традиційний конкурс патріотичної та стройової пісні, який об’єднав учнів і студентів громади. Захід пройшов на площі Відродження і зібрав одинадцять команд, що представляли коломийські ліцеї та фахові коледжі, пише Богдан Станіславський.

«Дух патріотизму молоді сьогодні відчув кожен, хто прийшов побачити виступи коломийських ліцеїстів і студентів», — йдеться у повідомленні.

Команди змагалися за право стати найкращими у виконанні патріотичних пісень і стройових елементів. Учасники демонстрували злагодженість рухів, ритмічність команд і витримку.

«Патріотичні пісні під час кожного виступу торкалися самого серця», — йдеться у дописі міського голови.

За словами організаторів, метою конкурсу було виховання у молоді почуття національної гідності, любові до України та шанобливого ставлення до Збройних сил.

Журі визначило переможців серед одинадцяти команд. Першість серед ліцеїв здобули учні Коломийського ліцею №1 імені Василя Стефаника. Друге місце посів Коломийський ліцей №8. Третє місце — у Коломийського ліцею «Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського».

Переможців нагородили грамотами та відзнаками. Представники освітніх закладів подякували учням за дисципліну, згуртованість і старанність під час підготовки.

Серед студентських команд перше місце виборов Коломийський медичний фаховий коледж імені Івана Франка. Друге місце отримав Коломийський педагогічний фаховий коледж Івано-Франківської обласної ради. Третє — Коломийський політехнічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка».

Студенти підготували стройові виступи з елементами патріотичних пісень, поєднавши артистизм і чітку координацію рухів. За словами організаторів, усі команди показали високий рівень підготовки.

Окрім основних призових місць, журі визначило переможців у спеціальних номінаціях.

Команди отримали відзнаки у таких категоріях:

«Командний дух» — за згуртованість і єдність;

«Стиль і постава» — за найкращу стройову підготовку;

«Залізний стрій» — за чіткість рухів;

«Патріотичний вибух» — за найемоційніше виконання пісні;

«Ритм перемоги» — за музичну узгодженість і синхронність;

«Зірковий командир» — за лідерські якості учасників.

Нагородження відбулося після завершення виступів. Учасники отримали подяки, грамоти та символічні подарунки.

Конкурс став продовженням ініціатив із національно-патріотичного виховання у коломийських школах та коледжах. Місцева влада підтримує проведення подібних заходів, які сприяють формуванню громадянської свідомості молоді.

«Коломийська громада пишається своєю молоддю — сильною, цілеспрямованою та відданою Україні», — йдеться у повідомленні міського голови.