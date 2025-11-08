У Коломиї відбувся конкурс патріотичної та стройової пісні (ФОТО)

У центрі Коломиї, на площі Відродження, відбувся щорічний конкурс патріотичної та стройової пісні, у якому взяли участь одинадцять команд ліцеїстів і студентів місцевих навчальних закладів.
У місті Коломия відбувся традиційний конкурс патріотичної та стройової пісні, який об’єднав учнів і студентів громади. Захід пройшов на площі Відродження і зібрав одинадцять команд, що представляли коломийські ліцеї та фахові коледжі, пише Богдан Станіславський.
«Дух патріотизму молоді сьогодні відчув кожен, хто прийшов побачити виступи коломийських ліцеїстів і студентів», — йдеться у повідомленні.
Команди змагалися за право стати найкращими у виконанні патріотичних пісень і стройових елементів. Учасники демонстрували злагодженість рухів, ритмічність команд і витримку.
«Патріотичні пісні під час кожного виступу торкалися самого серця», — йдеться у дописі міського голови.
За словами організаторів, метою конкурсу було виховання у молоді почуття національної гідності, любові до України та шанобливого ставлення до Збройних сил.
Журі визначило переможців серед одинадцяти команд. Першість серед ліцеїв здобули учні Коломийського ліцею №1 імені Василя Стефаника. Друге місце посів Коломийський ліцей №8. Третє місце — у Коломийського ліцею «Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського».
Переможців нагородили грамотами та відзнаками. Представники освітніх закладів подякували учням за дисципліну, згуртованість і старанність під час підготовки.
Серед студентських команд перше місце виборов Коломийський медичний фаховий коледж імені Івана Франка. Друге місце отримав Коломийський педагогічний фаховий коледж Івано-Франківської обласної ради. Третє — Коломийський політехнічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка».
Студенти підготували стройові виступи з елементами патріотичних пісень, поєднавши артистизм і чітку координацію рухів. За словами організаторів, усі команди показали високий рівень підготовки.
Окрім основних призових місць, журі визначило переможців у спеціальних номінаціях.
Команди отримали відзнаки у таких категоріях:
- «Командний дух» — за згуртованість і єдність;
- «Стиль і постава» — за найкращу стройову підготовку;
- «Залізний стрій» — за чіткість рухів;
- «Патріотичний вибух» — за найемоційніше виконання пісні;
- «Ритм перемоги» — за музичну узгодженість і синхронність;
- «Зірковий командир» — за лідерські якості учасників.
Нагородження відбулося після завершення виступів. Учасники отримали подяки, грамоти та символічні подарунки.
Конкурс став продовженням ініціатив із національно-патріотичного виховання у коломийських школах та коледжах. Місцева влада підтримує проведення подібних заходів, які сприяють формуванню громадянської свідомості молоді.
«Коломийська громада пишається своєю молоддю — сильною, цілеспрямованою та відданою Україні», — йдеться у повідомленні міського голови.