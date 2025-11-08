Якою буде погода 8 листопада на Івано-Франківщині

8 листопада в Івано-Франківську та області очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі та вранці, а також у першій половині дня можливий туман.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 2-4°, вдень 10-12° тепла. По області вночі прогнозують 1-6°, вдень — 7-12° тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 1-6° тепла, вдень — 4-9° тепла.

Вітер — південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на дорогах — добра, у тумані — 100-500 метрів, пише Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.