Більше року вважався зниклим безвісти: на війні поліг прикарпатець Пасічний Микола

Повідомляють у групі Лачинської громади у Facebook, передає Правда.іф.

Воїн з 28 травня 2024 року перебував у статусі зниклого безвісти, загинув у боротьбі з ворогом.

“Це непоправна втрата для рідних, близьких та для всієї нашої громади. Його мужність і самопожертва назавжди залишаться прикладом любові до України.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Героя.

Пам’ять про нього житиме у наших серцях вічно”, – йдеться у дописі.