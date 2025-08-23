ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Солдат в камуфляжі з гвинтівкою, свічка пам'яті.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Більше року вважався зниклим безвісти: на війні поліг прикарпатець Пасічний Микола

Автор: Оксана Марушкевич
23/08/2025 16:36
Під час виконання бойового завдання загинув захисник, житель села Добротів Лачинської громади на Івано-Франківщині Пасічний Микола, 5.12.1970 р.н

Повідомляють у групі Лачинської громади у Facebook, передає Правда.іф.

Воїн з 28 травня 2024 року перебував у статусі зниклого безвісти, загинув у боротьбі з ворогом.

“Це непоправна втрата для рідних, близьких та для всієї нашої громади. Його мужність і самопожертва назавжди залишаться прикладом любові до України.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Героя.

Пам’ять про нього житиме у наших серцях вічно”, – йдеться у дописі.

