Галич запрошує на історичну реконструкцію “Посвяту у лицарі”

У День Незалежності біля Галицького замку відбудеться історична реконструкція “Посвята у лицарі”.
Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Масштабне історичне дійство
24 серпня о 14:30 у рамках святкування Дня Незалежності України біля стін Галицького замку відбудеться масштабне історичне дійство — реконструкція події “Посвята у лицарі”.
Організатори зазначають, що цей захід є даниною пам’яті про мужність і свободу українського народу, а також спробою відродити культурну спадщину давнього Галича.
У програмі:
-Лицарський поєдинок
– Середньовічні танці
-Стрільба з лука
“Це не лише видовищне шоу, а й символ історичної тяглості, незламності та боротьби українського народу за свою державність”, – йдеться у дописі.
Запрошують усіх охочих долучитися до святкування, відчути атмосферу минулих віків та пишатися своєю країною.