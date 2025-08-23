Галич запрошує на історичну реконструкцію “Посвяту у лицарі”

У День Незалежності біля Галицького замку відбудеться історична реконструкція “Посвята у лицарі”.

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

Масштабне історичне дійство

24 серпня о 14:30 у рамках святкування Дня Незалежності України біля стін Галицького замку відбудеться масштабне історичне дійство — реконструкція події “Посвята у лицарі”.

Організатори зазначають, що цей захід є даниною пам’яті про мужність і свободу українського народу, а також спробою відродити культурну спадщину давнього Галича.

У програмі:

-Лицарський поєдинок

– Середньовічні танці

-Стрільба з лука

“Це не лише видовищне шоу, а й символ історичної тяглості, незламності та боротьби українського народу за свою державність”, – йдеться у дописі.

Запрошують усіх охочих долучитися до святкування, відчути атмосферу минулих віків та пишатися своєю країною.