ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Троє лицарів у середньовічних костюмах, один з мечем.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Галич запрошує на історичну реконструкцію “Посвяту у лицарі”

Автор: Оксана Марушкевич
23/08/2025 17:10
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У День Незалежності біля Галицького замку відбудеться історична реконструкція “Посвята у лицарі”.

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Масштабне історичне дійство

24 серпня о 14:30 у рамках святкування Дня Незалежності України біля стін Галицького замку відбудеться масштабне історичне дійство — реконструкція події “Посвята у лицарі”.

Організатори зазначають, що цей захід є даниною пам’яті про мужність і свободу українського народу, а також спробою відродити культурну спадщину давнього Галича.

У програмі:

-Лицарський поєдинок

– Середньовічні танці

-Стрільба з лука

“Це не лише видовищне шоу, а й символ історичної тяглості, незламності та боротьби українського народу за свою державність”, – йдеться у дописі.

Запрошують усіх охочих долучитися до святкування, відчути атмосферу минулих віків та пишатися своєю країною.

Ренесансна пара в середньовічному замку з напоями.
Лицарі у середньовічному одязі позують з мечами.
Середньовічні лицарі в костюмах на фестивалі
Турнір лицарів у середньовічних костюмах
Традиційний танець біля історичної будівлі на природі.
Середньовічний воїн у броні з мечем та щитом

СХОЖІ НОВИНИ