Прикарпатські веслувальниці стали чемпіонками світу в Мілані

У Мілані триває чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное — ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships 2025. Збірна України вже здобула золоту медаль: перемогу принесла каное-двійка у складі прикарпатки Ірини Федорів та Людмили Лузан.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Міністерство молоді та спорту України

Спортсменки здобули перемогу на дистанції 500 метрів, випередивши суперниць та підтвердивши високий рівень української школи веслування.

А у другий день фіналів чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное в італійському Мілані спортсменки здобули друге золото для України

Людмила Лузан перемогла в каное-одиночці на дистанції 500 м з результатом 2:01.27 хв.

У каное-двійці Людмила Лузан та Ірина Федорів вдруге стали чемпіонками світу, додавши до вчорашнього золота на 500 м ще й золото на дистанції 200 м. Переможний результат нашого екіпажу — 41.87 сек.

Тож в колекції нашої титулованої Людмили Лузан вже 7 золотих медалей чемпіонату світу, три з них здобуті у Мілані-2025.