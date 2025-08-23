Чорний Місяць: франківці мали можливість спостерігати за рідкісним явищем

Вчора франківці милувались дуже яскравим та вогненним заходом Сонця, який зафіксований близько 20:15 години. Барви неба мали червоний колір, які вражали своєю красою.

Повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Після заходу Сонця, вночі, спостерігався Чорний Місяць. Чорний Місяць – другий новий місяць, який трапляється в одному календарному місяці.

“Під час фази нового місяця сонячне світло освітлює зворотній бік Місяця, водночас бік, обернений до Землі, залишається темним, що робить місячну поверхню невидимою для спостерігачів. Тому зафіксувати та сфотографувати Чорний Місяць неможливо”, – зазначають в центрі.

Це явище трапляється приблизно раз на 33 місяці.