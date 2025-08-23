У Франківському театрі ляльок покажуть прем’єру “Козак Мамай і ключі від Раю”

24 серпня Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки відкриє 81-й театральний сезон прем’єрною постановкою “Козак Мамай і ключі від Раю”.

Пише “Галка”.

Постановка створена на основі п’єси Артема Вишневського, написаної ще 18 років тому. Її адаптували до сучасних реалій, але центральною залишилася ідея боротьби за рідну землю та свободу. Режисером-постановником виступив народний артист України Леонід Попов, художником-постановником – Микола Данько, композитором – Віталій Маник.

За сюжетом, апостол Петро губить ключі від Раю, які опиняються в руках ворога. Це дає змогу захопити Батурин Однокрилу та його війську. Перемогти зло вдається Ковалю Іванку разом із Козаком Мамаєм і Кобзарем. У виставі переплітаються теми любові, дружби, патріотизму та зради.

“Сама конструкція декорацій нагадує вертеп. Дія відбувається на двох або трьох поверхах – Пекло, Земля і Рай. Ми дотрималися форми містеріальності вистави. Це казкова історія, але в ній є натяки на те, ким був знищений Батурин і з ким ми воюємо досі”, – зазначає режисер-постановник Леонід Попов.

За його словами, постановка має символічну назву й передає українську ментальність та долю.

“Це вистава для сімейного перегляду. Тут є і зрада, і любов, і наше духовне коріння. Автор писав її 18 років тому, коли були інші проблеми становлення держави. Ми ж додали акценти на теми війни, які сьогодні дуже близькі кожному”, – каже Попов.

У виставі задіяні сім акторів, серед них і дебютанти. Актор театру Тарас Винник виконує одразу дві ролі – Кобзаря у постаті Святого Петра та негативного персонажа-поміщика.

“Мені доводиться переключатися з позитиву на негатив, з негативу на позитив буквально миттєво. Це складно, але цікаво. Особливість вистави в тому, що добро завжди перемагає зло. Символічно, що прем’єра відбудеться саме на День Незалежності”, – резюмує актор.

Заступниця директора театру Тетяна Стефінів наголошує, що вистава має виховну складову.

“Вона підтримує патріотизм дітей, вчить їх повазі до Батьківщини. Ми вирішили символічно відкрити сезон саме 24 серпня. Надалі це буде наша постійна дата відкриття. Ажіотаж уже є — глядачі зачекалися нових постановок після літніх канікул”, – ділиться Стефінів.

Крім прем’єри, театр готує святкову програму для дітей з конкурсами, розіграшами запрошень та привітаннями з початком навчального року.