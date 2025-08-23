Івано-франківська команда “Прикарпаття” припиняє боротьбу за Кубок України, поступившись у неймовірній серії післяматчевих пенальті аматорському “Денгоффу”.

Пише Правда.іф з посиланням на МФК Прикарпаття.

Господарям вдалося забити швидкий гол на 13-й хвилині і більшу частину матчу вести у рахунку – 1:0. Втім, у другому таймі спрацювали заміни “Прикарпаття-Благо”, і впродовж кількох хвилин Цюцюра з Барчуком вивели гостей вперед – 1:2. Але “Денгофф” не здався і в одній з останніх атак наприкінці компенсованого часу зрівняв рахунок – 2:2.

Далі була серія післяматчевих пенальті, яку могли закривати івано-франківці. Однак Трофимюк не зміг переграти воротаря. А коли 11-метрові пішли по другому колу, вирішальним став сейв голкіпера, який потягнув удар Цюцюри.