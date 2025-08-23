Завтра Коломийська громада віддасть шану полеглому воїну Еріку Зайцеву

Коломийська громада проведе в останню путь захисника Еріка Зайцева.

Повідомляє Богдан Станіславський, передає Правда.іф.

Завтра, 24 серпня, до Коломиї о 16 годині зі сторони Чернівців прибуде скорботний кортеж з тілом нашого захисника, командира екіпажу БПАК 3-ї окремої штурмової бригади, сержанта Еріка Зайцева.

Кортеж прослідує за маршрутом по вул. Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Степана Тарабалки, Симона Петлюри, Івана Франка та Театральній до Катедрального собору Преображення Христового УГКЦ. Парастас розпочнеться о 17:00 у цьому ж соборі.

Чин похорону відбудеться у понеділок, 25 серпня. Початок о 10 годині в Катедральному соборі Преображення Христового УГКЦ. Поховають Еріка на Алеї Слави.