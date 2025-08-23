У Карпатах загинув 26-річний житель Бахмута

Стало відомо, що під час туристичного походу 26-річний житель міста Бахмут отримав травми та потребує допомоги в гірський місцевості неподалік села Круглий на Рахівщині.

Повідомляє Головне управління ДСНС України у Закарпатській області

На пошуково-рятувальні роботи вирушили гірські рятувальники із сіл Кваси та Видричка, пише Місто

Повідомлення про те, що чоловік потребує допомоги у горах надіслав його батько, який розповів про погане самопочуття сина та передав його координати.

Фахівці прибули на зазначене місце, проте знайшли тільки його особисті речі та телефон. Вони оглянули місцевість та виявили чоловіка за кілька метрів в урвищі в тяжкому стані.

Рятувальники витягнули його звідти, надали домедичну допомогу та транспортували до автомобіля. Під час транспортування в нього відбулась зупинка дихання, тож рятувальники проводили реанімаційні заходи. Попри усі старання чоловік помер.