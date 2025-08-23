У Польщі депортували українців після концерту Макса Коржа у Варшаві

Польська влада почала депортувати громадян України, затриманих після концерту білоруського виконавця Макса Коржа у Варшаві.

Про це повідомила Gazeta Wyborcza, пише Місто.

За інформацією видання, серед депортованих — 18-річна Ангеліна з Дніпра, яка з лютого 2022 року проживала у Польщі. Дівчина мешкала разом із бабусею в містечку Прушкув поблизу Варшави, навчалася в профтехучилищі та працювала в інтернет-магазині.

Ангеліна розповіла журналістам, що депортація стала для неї несподіванкою:

«Я ніколи не уявляла, що похід на концерт закінчиться для мене так драматично. За мною прийшли о 6-й ранку. Мені навіть не дозволили взяти речі. Мене депортували до України і заборонили в’їзд до Шенгенської зони на 5 років».

За її словами, причиною затримання став інцидент перед концертом: дівчина стрибнула з трибун на поле стадіону, наслідуючи інших відвідувачів. Її зупинила охорона, а згодом передали поліції. Вона також повідомила, що їй призначили штраф у розмірі 2 тисяч злотих.