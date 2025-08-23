На Коломийщині зберігають мощі шести святих, серед них – нетлінні останки Миколая Чудотворця 



У селі Воскресінці на Коломийщині, у храмі Православної церкви України, нині зберігають реліквії, вивезені з різних куточків під час війни. Серед них – нетлінні мощі святого Миколая Чудотворця та святині ще п’яти угодників Божих.

Опікується святинями настоятель храму митрофорний протоієрей Любомир Коржинський. Він походить із родини священників, є іконописцем і майстром церковного мистецтва. Саме отець Любомир виготовив кіоти для мощей, написав ікони та відновив стару каплицю, перевезену з Коломиї, яка тепер стала волонтерським центром.

Разом із парафіянами священник допомагає військовим: збирають і передають на фронт речі першої потреби. Отець Коржинський підкреслює, що до святинь віряни повинні приходити з чистою душею та щирою молитвою.

Храм у Воскресінцях збудували у 1992–1995 роках коштом місцевої громади.

За два десятиліття служіння отця Любомира він перетворився не лише на духовний осередок, а й на центр волонтерської підтримки для всього села.

