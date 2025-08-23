З Івано-Франківська передали 650 дронів для п’яти військових частин

Велику передачу БПЛА підготували для п’яти військових частин від Івано-Франківської громади.
Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.
650 дронів для 5 військових частин:
-Франківського батальйону 102 окремої бригади сил ТрО (150 дронів)
-102 окремої бригади сил ТрО (150 дронів)
-109 окремого батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади (100 дронів)
-50 полку імені Семена Височана НГУ (100 дронів)
-42 окремої механізованої бригади (150 дронів)
“Лише завдяки захисникам, маємо український Франківськ та здобудемо переможний мир для України!” – зазначає мер.