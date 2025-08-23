ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Коробки з написом "Слава ЗСУ. Разом до перемоги
Диван на коліщатках в темній вітальні

З Івано-Франківська передали 650 дронів для п’яти військових частин

Автор: Оксана Марушкевич
23/08/2025 22:42
Велику передачу БПЛА підготували для п’яти військових частин від Івано-Франківської громади.

Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

650 дронів для 5 військових частин:

-Франківського батальйону 102 окремої бригади сил ТрО (150 дронів)

-102 окремої бригади сил ТрО (150 дронів)

-109 окремого батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади (100 дронів)

-50 полку імені Семена Височана НГУ (100 дронів)

-42 окремої механізованої бригади (150 дронів)

“Лише завдяки захисникам, маємо український Франківськ та здобудемо переможний мир для України!” – зазначає мер.

