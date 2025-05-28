З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 206 українських військовополонених загинули в російських тюрмах. Їх смерті вказують на систематичні тортури, голодування та відмову в медичній допомозі як основні причини смертей.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це йдеться у розслідуванні Associated Press, яке спирається на судово-медичні експертизи, свідченнях колишніх полонених та дані правозахисників, пише Суспільне.

Одним із таких випадків є історія 59-річного Сергія Григор’єва, викраденого російськими військами в Маріуполі у 2022 році. Російська сторона заявила, що він помер від інсульту, однак українська експертиза виявила внутрішню кровотечу, спричинену травмою, внаслідок ударів тупим предметом. Колишній полонений, який утримувався разом із Григор’євим, підтвердив факти побиття та відсутності медичної допомоги.

За даними ООН, 95% звільнених українських полонених зазнали тортур, включаючи побиття, електрошок, удушення та сексуальне насильство. Amnesty International критикує Росію за недопуск міжнародних спостерігачів до місць утримання полонених, пише AP.

Агенція вказує, що за даними українського уряду, з понад 5 000 військовополонених, яких Росія репатріювала до України, щонайменше 206 загинули в полоні, зокрема понад 50 під час вибуху в контрольованих Росією тюремних бараках. Ще 245 українських військовополонених загинули від рук російських солдатів на полі бою, повідомляє АР з посиланням на українську прокуратуру.

Розслідувачі Associated Press взяли інтерв’ю у родичів 21 українського військовополоненого, які померли в полоні. Розтини, проведені в Україні, показали, що п’ятеро з цих військовополонених, зокрема солдати віком 22, 39 та 43 років, померли від серцевої недостатності. Четверо інших померли від туберкульозу або пневмонії, а троє – відповідно від інфекції, задухи та тупого поранення голови.

Україна використовує ці докази для підготовки звинувачень проти Росії у воєнних злочинах в Міжнародному кримінальному суді. Президент Володимир Зеленський наголосив, що повернення полонених та депортованих цивільних є пріоритетом у будь-яких перемовинах про припинення вогню.