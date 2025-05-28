ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківців закликають не ігнорувати повітряні тривоги

Автор: Оксана Марушкевич
28/05/2025 21:36
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до жителів громади із закликом відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це він повідомив під час прямого етеру, акцентуючи на посиленні ракетної загрози в регіоні, пише Ратуша.

«Сигналів тривоги може побільшати. Є дані, що ворог має можливість частіше досягати нашої території. Його технічний арсенал, на жаль, розширюється», — пояснив очільник міста.

Задля безпеки населення в нічний час у Франківську відкритими залишаються укриття в навчальних закладах. Особлива увага — для мешканців, які проживають поблизу об’єктів критичної інфраструктури.

«Будьмо свідомі та не зволікаймо з реакцією на тривоги. Ворог діє підступно й цілеспрямовано. Війна триває — і наше головне завдання сьогодні — це безпека», — наголосив Марцінків.