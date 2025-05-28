Франківців закликають не ігнорувати повітряні тривоги

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до жителів громади із закликом відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги.

Про це він повідомив під час прямого етеру, акцентуючи на посиленні ракетної загрози в регіоні, пише Ратуша.

«Сигналів тривоги може побільшати. Є дані, що ворог має можливість частіше досягати нашої території. Його технічний арсенал, на жаль, розширюється», — пояснив очільник міста.

Задля безпеки населення в нічний час у Франківську відкритими залишаються укриття в навчальних закладах. Особлива увага — для мешканців, які проживають поблизу об’єктів критичної інфраструктури.