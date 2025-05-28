Підозрювана у смерті 5-річного хлопчика львівська лікарка мобілізувалася до ЗСУ

Львівська анестезіологиня Ірина Пода, підозрювана у смерті 5-річного Велеса Пашника під час лікування зубів, мобілізувалася на військову службу. Її захисники клопочуть про зупинку провадження у справі.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Батько померлого хлопчика вважає, що таким чином лікарка хоче уникнути кримінальної відповідальності, пише “Zaxid.net”.

За інформацією Віктора Пашника, батька померлого внаслідок лікарської халатності Велеса, підозрювана лікарка Ірина Пода мобілізувалася через рекрутинговий центр. Тепер справу хочуть призупинити. Відповідне клопотання захисників лікарки ще має розглянути суд.

«Звісно, що це портновщина, можливість уникнути покарання і відповідальності», – розповів Віктор Пашник.

Відповідно до закону, мобілізація на військову службу є підставою для зупинки провадження у справі. Поки лікарка перебуватиме на службі, термін давності спливатиме. Зазначимо, санкції статей, за якими отримала підозру Ірина Пода, передбачають максимальне покарання – п’ять років позбавлення волі.

У прокуратурі Львівщини повідомили, що не підтримують зупинки провадження у справі обвинуваченої лікарки та вимагатимуть її арешту.

«Прокуратура не згідна, у звʼязку із чим подано клопотання про зміну їй запобіжного заходу із домашнього арешту на тримання під вартою. Окрім цього, прокурори будуть заперечувати проти зупинення кримінального провадження. Також підготовлено клопотання про дозвіл на її затримання з метою приводу до суду для розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу», – сказано у повідомленні обласної прокуратури.

У січні 2024 року у Львові помер 5-річний Велес Пашник, який більше місяця перебував у глибокій комі після видалення молочних зубів під загальним знечуленням у приватній клініці Ori-Dent, що на вул. Голубовича, 34. Під час операції в хлопчика зупинилось серце, його госпіталізували в реанімацію дитячої лікарні на вул. Орлика. В лікарні у хлопчика констатували смерть мозку, врятувати життя дитини не вдалося.

Клініко-експертна комісія департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА визнала неналежним надання медичної допомоги 5-річному Велесу в приватній стоматологічній клініці Ori-Dent у Львові. Виявилося, що стоматологиня Вікторія Карнаухова та анестезіологиня Ірина Пода не мали відповідної кваліфікації для лікування дітей.

У лютому 2025 року поліцейські оголосили підозру Ірині Поді за чотирма статтями ККУ (неналежне виконання обов’язків, підроблення та використання підроблених документів, незаконна лікувальна діяльність).

За даними слідcтва, лікарка-анестезіологиня підробила та подала в адміністрацію клініки відповідний сертифікат, через що незаконно отримала дозвіл на лікування малолітніх пацієнтів.