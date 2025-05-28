Клубна система, “Джура” і спорт ветеранів: Франківськ приймає виїзне засідання профільного Комітету ВРУ

28 травня в Івано-Франківську стартувало виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту – подія, яка зібрала народних депутатів, представників спортивної галузі, місцевої влади задля обговорення викликів і можливостей розвитку спорту в умовах війни.

Перший день був насиченим: учасники побували в Академії боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина та у фаховому коледжі фізичного виховання, де ознайомилися з умовами навчання і тренувань, поспілкувалися з тренерами та молодими спортсменами. Це саме ті заклади, які формують нове покоління українського спорту.

Особисто присутні на виїзному засіданні в Івано-Франківську члени Комітету Жан Беленюк, Василь Мокан, Георгій Мазурашу, Ольга Саладуха, а також народний депутат від Прикарпаття, президент обласної федерації вільної боротьби і перший віцепрезидент Асоціації спортивної боротьби України Едуард Прощук – ініціатор і активний учасник виїзду. Частина депутатів доєдналися онлайн.

Під час засідання обговорили запровадження клубної системи в українському спорті, розвиток адаптивного спорту та підтримку спортивної активності серед ветеранів. Окремо наголосили на важливості убезпечення молоді від ворожого впливу – зокрема, не допустити її втягнення в деструктивні дії, на кшталт підпалів майна військових чи диверсій. Також ішлося про державну підтримку Всеукраїнської дитячо-юнацької гри “Сокіл” (“Джура”) як важливого інструменту національно-патріотичного виховання.

«Це – знаковий захід для всього Прикарпаття. Ми говоримо про реальні речі: як розвивати спорт у громадах, як підтримати ветеранів, як створити умови для адаптивного спорту. Наше завдання – не просто підтримати ці ідеї, а втілити їх у законодавстві й допомогти громадам, які самі часто не мають ресурсів. Прикарпаття має чималий потенціал, і ми повинні його реалізувати», – наголосив Едуард Прощук.

Виїзне засідання триватиме і 29 травня. Наступного дня запланований візит до Ворохтянської навчально-спортивної бази “Авангард”, що є важливим об’єктом зимових видів спорту в регіоні.