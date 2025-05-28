У Коломиї чоловік роздягнувся догола у вікні та кричав перехожим (фото 18+)

Інцидент отримав назву “коломийське чудо” у соціальних мережах.

У місті на Івано-Франківщині стався незвичайний інцидент, який користувачі соціальних мереж охрестили “коломийським чудом”. Чоловік влаштував дивну сцену, роздягнувшись догола у вікні будинку на другому поверсі, пишуть Версії.

За свідченнями очевидців, спочатку чоловік кричав, що всім потрібна пауза, щоб всі зупинилися. Він зламав телефон, після чого роздягнувся до гола і хрестився, виявляючи намір стрибати з вікна.

“Зробіть три глибоких вдоха! Пауза, пауза!” – кричав чоловік у вікні коломийського будинку, як зафіксовано на відео, яке з’явилося в мережі.

Ситуація могла закінчитися трагічно, однак якась жінка затягнула його до приміщення. Після цього на місце події приїхали поліція та швидка медична допомога для надання необхідної допомоги чоловіку.