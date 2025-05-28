Франківка Ганна Шевчук встановила новий національний рекорд України зі спортивної ходьби

Спортсменка з Івано-Франківщини Ганна Шевчук встановила новий національний рекорд України на дистанції 35 км, покращивши власний результат на понад п’ять хвилин.

Пише Правда.іф з посиланням на Версії

Івано-франківська спортсменка Ганна Шевчук оновила національний рекорд України зі спортивної ходьби на дистанції 35 кілометрів. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у своїх соціальних мережах після зустрічі зі спортсменкою.

Новий рекорд було встановлено під час командного Чемпіонату Європи зі спортивної ходьби, де чинна національна рекордсменка з Івано-Франківської області фінішувала на четвертому місці. Ганна Шевчук подолала дистанцію за 2 години 42 хвилини та 41 секунду, покращивши власний попередній рекорд України на значних 5 хвилин 23 секунди.

“Вітаю з рекордом! Мав приємну зустріч зранку”, – написав у своєму дописі мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, відзначивши досягнення місцевої спортсменки.

Керівник міста також окремо підкреслив значимість цього результату для української спортивної ходьби.

“Щиро вітаю Ганну з оновленням національного рекорду України на дистанції 35 км!” – зазначив Руслан Марцінків у своєму повідомленні.

Наразі представниця Івано-Франківщини активно готується до наступних важливих змагань міжнародного рівня. Спортсменка планує взяти участь у Чемпіонаті світу, який відбудеться у вересні поточного року в Японії. На цих престижних змаганнях Ганна Шевчук має намір виступити відразу на двох дистанціях – 20 та 35 кілометрів.

Особливу історичну цінність цьому чемпіонату надає той факт, що дистанції такого кілометражу на офіційних чемпіонатах світу, Європи та Олімпійських іграх проводитимуться востаннє. Після завершення цього світового першості міжнародна атлетична спільнота прийняла рішення збільшити кілометраж дистанцій зі спортивної ходьби, що робить майбутні змагання особливо значущими для всіх учасників.