Аграрії Івано-Франківщини оновлюють техніку завдяки державній програмі “Зроблено в Україні”

На Прикарпатті аграрії активно користуються державною підтримкою в рамках програми «Зроблено в Україні». Завдяки їй 27 агропідприємств області вже придбали 39 одиниць сучасної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва на загальну суму 25,4 млн гривень.

З цієї суми 5,3 млн грн компенсувала держава відповідно до програми часткової компенсації вартості української агротехніки. Це реальний інструмент підтримки вітчизняного виробництва, який стимулює розвиток переробної промисловості та створення нових робочих місць.

Сучасна техніка — нові можливості для аграріїв:

підвищення продуктивності;

економія ресурсів;

покращення якості агротехнологічних процесів.

У Мінекономіки повідомляють, що перелік доступної до компенсації техніки оновлюється регулярно й нині налічує понад 13 тисяч одиниць. Держава компенсує до 25% вартості техніки, виробленої в Україні.

Програма не лише допомагає аграріям розвивати виробництво, а й сприяє зміцненню економічної безпеки країни, підтримуючи національного виробника.