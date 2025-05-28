Медичний четвер: завтра іванофранківці зможуть безоплатно перевірити стан здоров’я

В Івано-Франківську завтра, 29 травня, відбудеться традиційний медичний четвер. Містян прийматимуть на БАМі у ЦНАПі, що на вулиці Мазепи, 185.

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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє очільник міста Руслан Марцінків.

Є нагода безкоштовно перевірити своє здоровʼя з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00). Лікарі проведуть огляд, виміряють тиск, цукор крові, проведуть швидке тестування на гепатити. Також при нагоді можна обрати свого сімейного лікаря та підписати декларацію.