Медичний четвер: завтра іванофранківці зможуть безоплатно перевірити стан здоров’я

В Івано-Франківську завтра, 29 травня, відбудеться традиційний медичний четвер. Містян прийматимуть на БАМі у ЦНАПі, що на вулиці Мазепи, 185.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє очільник міста Руслан Марцінків.
Є нагода безкоштовно перевірити своє здоровʼя з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00). Лікарі проведуть огляд, виміряють тиск, цукор крові, проведуть швидке тестування на гепатити. Також при нагоді можна обрати свого сімейного лікаря та підписати декларацію.
“Кожного останнього четверга місяця проводимо такі безкоштовні медичні огляди у різних мікрорайонах міста. Користуйтесь такою можливістю та бережіть своє здоровʼя!” – додав Марцінків.