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Медичний четвер: завтра іванофранківці зможуть безоплатно перевірити стан здоров’я
Диван на коліщатках в темній вітальні

Медичний четвер: завтра іванофранківці зможуть безоплатно перевірити стан здоров’я

Автор: Олег Мамчур
28/05/2025 19:07
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В Івано-Франківську завтра, 29 травня, відбудеться традиційний медичний четвер. Містян прийматимуть на БАМі у ЦНАПі, що на вулиці Мазепи, 185.

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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє очільник міста Руслан Марцінків.

Є нагода безкоштовно перевірити своє здоровʼя з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00). Лікарі проведуть огляд, виміряють тиск, цукор крові, проведуть швидке тестування на гепатити. Також при нагоді можна обрати свого сімейного лікаря та підписати декларацію.

“Кожного останнього четверга місяця проводимо такі безкоштовні медичні огляди у різних мікрорайонах міста. Користуйтесь такою можливістю та бережіть своє здоровʼя!” – додав Марцінків.