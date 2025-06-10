Більшість мешканців західних регіонів готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, — опитування

Більшість мешканців західних областей — 60% — усе ще готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Утім, це на 19% менше, ніж у лютому 2024 року.

Такими є дані опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Схожою залишилась кількість тих, хто заявляв про готовність терпіти бойові дії кілька місяців-пів року, — 21%.

Не змогли відповісти 14% опитаних мешканців заходу.

«Повномасштабне вторгнення тримає вже понад три роки. Інтенсивність і безпосередніх бойових дій, і повітряного терору не тільки не знижується, а і стає сильнішою. При цьому з початку 2025 року в США — стратегічному партнері України — нова адміністрація, чиї заяви і дії викликають подив та часто несхвалення значної частини українців. Дехто міг очікувати, що під тиском цих обставин стійкість українців може похитнутися. Проте, бачимо, що українці продовжують демонструвати надзвичайну стійкість і зберігають волю до продовження опору. Наші союзники та вороги мають усвідомлювати, що хоча українці і хочуть миру, але українці не підуть на капітуляцію», — зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Довідково: опитування провели упродовж 15 травня-3 червня 2025 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Опитали 1 011 респондентів віком від 18 років, які живуть у всіх регіонах країни, які підконтрольні Уряду України.

Статистична похибка не перевищує 4,1%.