ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Тлумаччині відкрили пам’ятні банери загиблим воїнам

Автор: Оксана Марушкевич
10/06/2025 15:21
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Відкриття меморіальних банерів полеглим воїнам Михайлу Ключевському та Василю Рибчину відбулося в селі Братишів на Тлумаччині Івано-Франківської області.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Повідомляє Тлумацька міська рада, передає Правда.іф.

Вчора, 8 червня, в селі Братишів відбулося освячення меморіальних банерів полеглим Героям командиру кулеметного відділення, головному сержанту Михайлу Ключевському та старшому навіднику, солдату Василю Рибчину.

На пам’ятному віче були присутні рідні захисників, представники міської ради, жителі села, молодь.

До присутніх звернулися міський голова Ігор Петрук, староста округу Михайло Марищук та отець Іван Гуцуляк (УГКЦ).