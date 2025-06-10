На Тлумаччині відкрили пам’ятні банери загиблим воїнам

Відкриття меморіальних банерів полеглим воїнам Михайлу Ключевському та Василю Рибчину відбулося в селі Братишів на Тлумаччині Івано-Франківської області.
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Повідомляє Тлумацька міська рада, передає Правда.іф.
Вчора, 8 червня, в селі Братишів відбулося освячення меморіальних банерів полеглим Героям командиру кулеметного відділення, головному сержанту Михайлу Ключевському та старшому навіднику, солдату Василю Рибчину.
На пам’ятному віче були присутні рідні захисників, представники міської ради, жителі села, молодь.
До присутніх звернулися міський голова Ігор Петрук, староста округу Михайло Марищук та отець Іван Гуцуляк (УГКЦ).