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Арсен Мірзоян кардинально змінив образ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Арсен Мірзоян кардинально змінив образ

Автор: Орися Корчун
10/06/2025 15:01
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Український музикант Арсен Мірзоян приголомшив фанів новою зачіскою. Пише ТСН.

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Так, на початку літа чоловік співачки тоні Матвієнко наважився позбутися свого довгого кучерявого волосся. У фотоблогу артист показав своє “до” та “після” стрижки. На кадрах Арсен спочатку постав з розкуйовдженим волоссям, а потім – без розкішної шевелюри після барбершопу.

“В рубриці “було/стало”, – підписав фото зірка.

Арсен Мірзоян до та після стрижки / © instagram.com/arsen_mirzoian
Арсен Мірзоян до та після стрижки / © instagram.com/arsen_mirzoian

У коментарях шанувальники радо оцінили новий образ виконавця. Ба більше, декотрі написали Мірзояну про те, що разом зі стрижкою він позбувся декількох років і став молодшим.

  • Ура! Не кульбаба  
  • Зовсім молодим став
  • Справа якось солідніше
  • Вам дуже пасує коротка стрижка

Своєю чергою Тоня Матвієнко не стала коментувати такі рішучі зміни Арсена, але лишила свою вподобайку на допис.

Нагадаємо Глибина текстів і драйв музики! Арсен Мірзоян у суботу в Івано-Франківську з вражаючим концертом