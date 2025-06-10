Арсен Мірзоян кардинально змінив образ

Український музикант Арсен Мірзоян приголомшив фанів новою зачіскою. Пише ТСН.
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Так, на початку літа чоловік співачки тоні Матвієнко наважився позбутися свого довгого кучерявого волосся. У фотоблогу артист показав своє “до” та “після” стрижки. На кадрах Арсен спочатку постав з розкуйовдженим волоссям, а потім – без розкішної шевелюри після барбершопу.
“В рубриці “було/стало”, – підписав фото зірка.
У коментарях шанувальники радо оцінили новий образ виконавця. Ба більше, декотрі написали Мірзояну про те, що разом зі стрижкою він позбувся декількох років і став молодшим.
- Ура! Не кульбаба
- Зовсім молодим став
- Справа якось солідніше
- Вам дуже пасує коротка стрижка
Своєю чергою Тоня Матвієнко не стала коментувати такі рішучі зміни Арсена, але лишила свою вподобайку на допис.
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