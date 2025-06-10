Арсен Мірзоян кардинально змінив образ

Український музикант Арсен Мірзоян приголомшив фанів новою зачіскою. Пише ТСН.

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Так, на початку літа чоловік співачки тоні Матвієнко наважився позбутися свого довгого кучерявого волосся. У фотоблогу артист показав своє “до” та “після” стрижки. На кадрах Арсен спочатку постав з розкуйовдженим волоссям, а потім – без розкішної шевелюри після барбершопу.

“В рубриці “було/стало”, – підписав фото зірка.

Арсен Мірзоян до та після стрижки / © instagram.com/arsen_mirzoian

У коментарях шанувальники радо оцінили новий образ виконавця. Ба більше, декотрі написали Мірзояну про те, що разом зі стрижкою він позбувся декількох років і став молодшим.

Ура! Не кульбаба

Зовсім молодим став

Справа якось солідніше

Вам дуже пасує коротка стрижка

Своєю чергою Тоня Матвієнко не стала коментувати такі рішучі зміни Арсена, але лишила свою вподобайку на допис.

Нагадаємо Глибина текстів і драйв музики! Арсен Мірзоян у суботу в Івано-Франківську з вражаючим концертом