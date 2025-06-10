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Диван на коліщатках в темній вітальні

Дзвінок “банкіра” – шахрая коштував прикарпатці понад 124 тисячі гривень

Автор: Оксана Марушкевич
10/06/2025 14:49
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Із карткового рахунку 37-річної мешканки Івано-Франківщини зникла значна сума коштів. Жінка стала жертвою шахрайства, повідомивши конфіденційну банківську інформацію.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф

Поліцейські з’ясували, що заявниця, перебуваючи за кордоном, шукала в застосунку Telegram інформацію щодо користування банківською карткою за межами України. Цим скористалися зловмисники.

“До жінки зателефонував «псевдоменеджер» банку. Шахрай ввів потерпілу в оману, що начебто відкрив їй нову карту. Опісля жінка двома платежами переказала туди кошти”, – йдеться у дописі.

Поліція розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Щоб розпізнати шахрайство і не стати його жертвою, правоохоронці дають кілька важливих порад:

– дзвінок або SMS надходить із невідомого номера, з пропозицією фінансових операцій – це можуть бути шахраї;

– співробітники банку ніколи не запитують CVV-код, пароль до картки, термін її дії, одноразові паролі чи коди, які надходять на телефон;

– якщо вас просять переказати кошти для «активації» або «розблокування» картки – це ознака шахрайства;

– жоден банк не вимагає переказу грошей за жодних обставин – подібні прохання є прямою ознакою обману.