Мешканців Черкаської та Чернівецької областей впіймали “на гарячому” під час підкупу прикордонників

У Чернівецькій області за спроби підкупу прикордонників затримали двох чоловіків.

Офіцери відділу внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому прикордонному загону здобули інформацію про намір двох чоловіків незаконно потрапити до Румунії в обхід пунктів пропуску.

Для реалізації цього наміру чоловіки звернулися до прикордонника та запропонували йому по 2 тисячі доларів США за допомогу в незаконному перетинанні кордону.

Двоє мешканців Черкаської області були затримані в прикордонні – під час передачі інспектору прикордонної служби грошових коштів.

Цього ж дня, в ході реалізації матеріалів кримінального провадження, офіцерами ВВВБ на одному з контрольних постів був затриманий житель Чернівецької області, який надав прикордоннику неправомірну вигоду в розмірі 1500 доларів США за сприяння в незаконному переправленні його до Молдови.

Хабародавців затримано в порядку статті 208 КПК України. Їм оголошено підозри у вчиненні кримінального правопорушення за статтею 369 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Заходи проводилися спільно зі співробітниками Чернівецького управління ДВБ Національної поліції, Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області та слідчими Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.